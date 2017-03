Reese und Finch bekommen die Nummer von Terry Easton, dem Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes, der gerade in einer Investment-Firma eine Bombe deponieren will. Reese kann ihn davon abhalten und nimmt ihn mit aufs Polizeirevier. Bald stellt sich heraus, dass Easton von einer geheimnisvollen Stimme, die seine Frau Carla entführt hat, gezwungen wurde, die Bombe dort zu platzieren... Finch versucht fieberhaft den Ursprung des Erpresseranrufs auszumachen und entdeckt im Foto von Eastons Frau GPS-Daten einer Lagerhalle. Eine Gang Templarios sitzt in den Gefängniszellen, nachdem diese von Officer Chen festgenommen wurde. Die Gruppe zu befreien, ist die neue Aufgabe für Easton. Doch als sich Reese und Easton auf den Weg zu den Arrestzellen machen, ist bereits alles geschehen, und die Templarios machen sich daran, die Polizeiwache zu übernehmen. Da die Welt nun völlig aus den Fugen geraten ist, beschließt Reese, seinem Freund Fusco endlich reinen Wein einzuschenken und ihm von Samaritan und der Maschine zu erzählen...