Bei Geld fängt der Spaß an - zumindest für Mario Barth, der mit zwei brandneuen Folgen "Mario Barth deckt auf!" zurückkehrt. In der Erfolgsshow entlarvt Deutschlands erfolgreichster Comedian neue absurde Fälle von Steuerverschwendung und Behördenirrsinn. Diesmal geht es u.a. um eine sinnlose 30 Millionen teure Unterführung nach 30 Jahren Planung - trotz längst existierender Überführung. Genauso grotesk: Ein vorbildlich barrierefreier Bahnhof - mit ganz vielen Treppen drum herum. Mario Barth und sein Team aus prominenten Spürhunden ermitteln in den dreistesten Fällen von Steuerverschwendung und Paragraphen-Wahn. Und sie stellen die Verantwortlichen zur Rede! Da die Eröffnung wieder einmal verschoben wurde, darf der neueste Irrsinn vom Berliner Flughafen nicht fehlen! Zu Mario Barths hochkarätigen Spürhunden gehören neben Reiner Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, diesmal: Hannes Jaenicke, Hendrik Duryn, Nelson Müller, Ingo Appelt, Ulrike von der Groeben, Joachim Llambi, Franz Obst und Christopher Posch.