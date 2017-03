Rettet die GSG! Nach einer desaströsen Schulparty steht Roses Job als Rektor auf dem Spiel. Obwohl Noske und Vollmer alles geben, möchte Schulamtsmitarbeiterin Mai ihnen ihr eigenes Konzept einer makellosen Musterschule aufzwängen. Auch Vollmer soll eingenordet werden und nun von 9 to 5 den gesitteten Vertrauenslehrer spielen. Die einzige Hoffnung: Ausgerechnet Luis! Bei einem formellen Abendessen soll sich der vulgäre Querulant als aalglatter Verlagserbe Niklas ausgeben und Roses Schulführung loben. Zum Glück erklärt sich Schulsprecherin Emma bereit, Luis zum perfekten Gentleman zu machen. Luis freut sich sehr, endlich einmal Zeit mit ihr alleine zu verbringen, doch Emma hat nur Augen für Niklas. Karin rollt mehr, als dass sie geht und doch ist noch kein Nachwuchs in Sicht. Also beschließen Stefan und Karin, sich doch noch nach einer größeren Wohnung umzusehen. Karin findet, es wäre doch gelacht, wenn sie nicht auch noch ein bisschen in der Schule nach dem Rechten sehen kann. Die Wehen wird sie ja wohl rechtzeitig bemerken, wenn es soweit ist.