Die Tänze der 3. Liveshow - '90er Jahre-Special': Vanessa Mai (24, Sängerin) tanzt mit Profitänzer Christian Polanc (38). Langsamer Walzer: Babe, Take That. Susi Kentikian (29, Profiboxerin) tanzt mit Profitänzer Robert Beitsch (25). Quickstep: Narcotic, Liquido. Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) tanzt mit Profitänzer Erich Klann (29). Cha Cha Cha: Saturday Night, Whigfield. Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) tanzt mit Profitänzer Sergiu Luca (34). Tango: What's Up, 4 Non Blondes. Angelina Kirsch (28, Curvy Model) tanzt mit Profitänzer Massimo Sinató (36). Rumba: Rush, Rush, Paula Abdul. Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) tanzt mit Profitänzer Andrzej Cibis (29). Quickstep: Mmmbop, Hanson. Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) tanzt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (28). Contemporary: Creep, Radiohead (Postmodern Jukebox Cover). Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) tanzt mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (34). Slowfox: Lemon Tree, Fool's Garden. Bastiaan Ragas (45, Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller) tanzt mit Profitänzerin Sarah Latton (37). Salsa: Sweat (A La La Long), Inner Circle. Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) tanzt mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (29). Contemporary: Zombie, The Cranberries (Jay Brannan Cover). Faisal Kawusi (25, Comedian) tanzt mit Profitänzerin Oana Nechiti (29). Rumba: I Swear, All-4-One. Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) tanzt mit Christina Luft (26). Tango: Be My Lover, La Bouche Opening-Tanz der Profitänzer: Cotton Eye Joe, Rednex.