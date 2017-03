"Doctor Who" ist eine britische Science-Fiction-Serie, die ursprünglich von 1963 bis 1989 von der BBC produziert wurde. Nach einer längeren Pause folgte 2005 die Rückkehr mit neuen Folgen. In der Serie reist ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle (TARDIS) durch Zeit und Raum. Die Neuauflage der Serie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. In Deutschland ist ONE das Zuhause für "Whovians" und solche, die es werden wollen. Marge Arwell flieht vor dem Chaos des 2. Weltkriegs aus London in ein altes Herrenhaus nach Dorset. Weihnachten steht vor der Tür und sie hat die schreckliche Nachricht erhalten, dass ihr Ehemann im Krieg gefallen ist. Trotz ihrer Trauer ist Marge entschlossen, ihren Kindern Lily und Cyril ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten. Unterstützung kommt von einem mysteriösen Hausmeister, der Marge mit einem geheimnisvollen Weihnachtsgeschenk in eine magische Winterwelt führt. Dort können Wünsche wahr werden... (Premiere in ONE)