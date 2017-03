Doctor Who Heute | ONE | 20:15 - 21:15 Uhr | SciFi-Serie Infos

Mehr Termine Inhalt Der Doktor und Santa Claus - zwei heroische Ikonen - treffen in einem unglaublichen Abenteuer der Timelords aufeinander. Auf einer arktischen Basis stehend, müssen sich Clara und der Doktor der Angriffe von schrecklichen Kreaturen erwehren. Wie wird diese Weihnacht für die Zeitreisenden ausgehen? Gibt es ein Weihnachtswunder? (Premiere in ONE) Untertitel: Hereingeschneit Laufzeit: 60 Minuten Genre: SciFi-Serie, GB 2014 Regie: Paul Wilmshurst Folge: 13 Schauspieler: The Doctor Peter Capaldi Clara Oswald Jenna-Louise Coleman Santa Claus Nick Frost Danny Pink Sam Anderson Clara Oswald Jenna Coleman Danny Samuel Anderson