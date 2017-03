mit Björn Freitag Paniert, fettig und fast grätenfrei - serviert mit Kartoffelsalat und Remoulade: Fischstäbchen mag fast jeder. Die Zubereitung ist kinderleicht, und Fisch gilt als gesundes Nahrungsmittel. Und so sind es etwa 60.000 Tonnen Fischstäbchen, die pro Jahr auf unseren Tellern landen. Aber woraus bestehen Fischstäbchen eigentlich genau? Und: Kann man sie auch selbst herstellen? Vorkoster Björn Freitag macht die Geschmacksprobe: Was schmeckt besser? Das gekaufte Fischstäbchen-Menü oder das selbstgekochte vom Spitzenkoch? Kulinarisches Schwergewicht Remoulade: Welche Inhaltsstoffe stecken in der beliebten Sauce? Der Vorkoster besucht einen namhaften Hersteller. Ab durch die Panierstrecke! Björn Freitag kann beim Marktführer ansehen, wie aus Fisch das Stäbchen wird. Außerdem will der Spitzenkoch wissen, ob wir mit gutem Gewissen überhaupt noch Fisch essen können. Und: Wie gut sind die Siegel, die uns Nachhaltigkeit versprechen? www.vorkoster.wdr.de