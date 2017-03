The Avengers Heute | VOX | 20:15 - 23:05 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der böse Loki wartet auf eine günstige Gelegenheit, um mit den Chitauri eine Invasion der Erde zu starten. Wenn es ihm gelingt, das Weltraumportal S.H.I.E.L.D zu knacken, könnten die Krieger mühelos in unsere Galaxie gelangen. Eine vereinte Superheldenriege könnte dies verhindern, doch Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk und Iron Man fehlt der nötige Teamgeist. Laufzeit: 170 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, GB 2012 FSK: 12 Schauspieler: Tony Stark / Iron Man Robert Downey Jr. Natasha Romanoff / Black Widow Scarlett Johansson Nick Fury Samuel L. Jackson Steve Rogers / Captain America Chris Evans Bruce Banner / The Hulk Mark Ruffalo Thor Chris Hemsworth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets