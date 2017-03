Ihren Lebensunterhalt verdienen die attraktive Mittvierzigerin Max und ihrer Tochter Page durch Heiratsschwindel und andere Betrügereien: Vom kleinen Trick zum großen Betrug ist ihre Existenz ganz auf das Übers-Ohr-hauen ihrer Mitmenschen ausgerichtet. Mutter und Tochter gehen dabei so geschickt vor, dass sie bisher noch nie aufgefallen sind. Vor allem beim Heiratsschwindel sind die beiden kaum zu übertreffen. Ihre Masche ist bestens erprobt und verspricht dauerhaften Erfolg: Max macht die Männer heiß, bis sie die Heiratsurkunde unterzeichnet haben. Wenig später tritt Page auf den Plan und lässt sich in flagranti von Max erwischen. Eine stattliche Abfindung ist die Belohnung für die Mühen, wie auch der schmierige, triebgesteuerte Autoschieber Dean in New Jersey feststellen muss. Doch als die Steuerfahndung auf den Plan tritt, scheinen Max und Page ihren Meister gefunden zu haben. Um ihre Schulden abzubezahlen, sind die beiden im Rentner-Paradies Florida gezwungen, ihr Meisterstück abliefern. Ziel des ausgeklügelten Schwindels ist ein Tabak-Milliardär, der scheinbar bald das Zeitliche segnen wird. Max macht sich als russische Witwe an ihn ran, und damit beginnen die Probleme. Eine Haushälterin schöpft Verdacht und Page tut das Schlimmste, was man in ihrem Metier machen kann: Sie verliebt sich ernsthaft in ihr nächstes Opfer. Das überraschende Wiederauftauchen des betrogenen Autoschiebers und das unerwartete Ableben eines der Beteiligten erschweren die Situation für die erfolgsverwöhnten Betrügerinnen noch weiter...