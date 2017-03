All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:30 Uhr | Dokusoap Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Zwischen Jürgen und Simone kommt es zum ersten Kuss. Thorsten setzt bei Sabrina alles auf eine Karte und will sie zu Hause besuchen. Wie reagiert die Luxemburgerin? Omayra verbringt ihre letzten Stunden mit Marcus. Und Dani möchte wissen, ob Jens und sie eine gemeinsame Zukunft haben. Odarka will ihr Gefühlschaos bei einem Gespräch mit Wolfgang klären: Empfindet er etwas für sie oder doch eher für Ania? Beim Abschiedsfest fließen einige Tränen - und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Laufzeit: 135 Minuten Genre: Dokusoap, D 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets