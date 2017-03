Bereits vor vier Monaten waren die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Nils Egtermeyer im Lokal "EcoLounge by Jabinger" zu Gast. Mitten im Innsbrucker Industriegebiet griffen die Kochprofis damals Haubenkoch Manfred (48) tatkräftig unter die Arme. Allerdings konnte auch das mitgebrachte Konzept nichts an der ungünstigen Lage des Lokals ändern. Dem Familienunternehmen rund um Koch Manfred, Ehefrau Maren (51) und den Töchtern Anne (24) und Christina (22) bleiben weiterhin die Gäste aus. Ohne schnelle Einnahmen droht dem Lokal die Schließung. Die Kochprofis Andi Schweiger und Ole Plogstedt wollen den talentierten Koch und sein Unternehmen nicht so einfach aufgeben. Mit einem weiteren Konzept im Gepäck geht es erneut auf nach Innsbruck, um die "EcoLounge by Jabinger" endlich profitabel zu machen. Denn: Wenn der Gast nicht ins Industriegebiet kommt, muss Manfred seine gute Küche zum hungrigen Kunden bringen! Können die Kochprofis das Lokal durch ein zweites Standbein auf Erfolgskurs bringen?