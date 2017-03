Kompetent als Patient - Was kann ich meinen Arzt fragen?: Wer ein Hotel bucht, ein Restaurant sucht oder ein Auto kaufen will, bemüht heutzutage erst einmal das Internet, um sich kundig zu machen. Geht es um die eigene Gesundheit, gehen aber viele völlig unvorbereitet zum Arzt und folgen dann seinen Anweisungen - auch wenn sie sich dabei weder aufgehoben noch verstanden fühlen. "Puls" gibt Tipps, wie man sich auf den Arztbesuch richtig vorbereitet und wann eine Zweitmeinung gefragt ist. Schwangerschaft und Sport - So macht es Nicola Spirig: Olympiagold ? Kind eins ? Olympiasilber ? Kind zwei: Triathletin Nicola Spirig wird im Mai ihr zweites Kind zur Welt bringen, treibt noch immer Sport und ist am Montag live im Studio zu Gast. "Puls" gibt einen Einblick in das Leben der Spitzensportlerin mit immer grösserem Bauch im Hallenbad sowie beim Joggen und klärt mit einer Sportärztin, was bei Schwangeren sportlich möglich ist.