Zum Geburtstag wünscht sich Fritz' Oma ein Essen auf der Dachveranda des Bauwagens. Eigentlich kein Problem. Oder doch? Die Stuhltreppe wurde zerstört. Wie bekommt Fritz seine Oma aufs Dach? Der Nachbar hat sich in Abwesenheit von Fritz allerhand "ausgeliehen": Stühle, Werkzeug und einiges mehr. Nun ist er selbst in den Urlaub gedüst. Fritz bleiben einzig und allein die Kraft seiner Muskeln und die Gesetze der Mechanik, um das Problem zu lösen. Unsere Kräfte als Menschen sind begrenzt. Wir sind es gewohnt, dass Maschinen uns alle Arbeit abnehmen. Was würde passieren, wenn sie morgen ausfallen würden? Wenn wir wieder auf unsere eigenen, begrenzten Kräfte zurückgreifen müssten? Fritz erforscht, wie Menschen im Mittelalter große Bauwerke gebaut haben so ganz ohne Maschinen. Und wie man die eigenen Kräfte mittels Mechanik steigern kann. Er entdeckt, dass im Kern all unsere modernen Werkzeuge, Kräne, Fahr- und Flugzeuge noch immer aus einer Kombination der sogenannten "sechs einfachen gehalten hat. So kommen Fritz und Hund Keks schließlich auf eine geniale Idee, um die Oma am Ende auf die Dachterrasse zu bekommen.