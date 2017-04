Cosmic Quantum...Robbie!: Bei der Jagd nach Professor Gehirnkopf gerät Team Quantum in die Fänge einer sogenannten "P-Brane". Durch den Kontakt mit dem seltsamen Wesen werden Rays und Robbies Körper vertauscht. Plötzlich findet sich Robbie in der verwirrenden Welt der neun Dimensionen wieder, die Ray zu sehen vermag. Und Ray bleibt nichts anderes übrig, als die Rolle Robbies zu übernehmen, der seiner Mutter bei dem Verkauf einer neuen Immobilie helfen soll. Leider gelingt es Professor Gehirnkopf, die P-Brane zu fangen und für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Auf dem Planeten Splork richtet er totales Chaos an und vertauscht die Körper der einzelnen Bewohner. Team Quantum muss die P-Brane wieder in seine Gewalt bringen. Als der Professor auf die Erde gelangt und die Körper von Robbies Mitschülern vertauscht, scheint der Plan in weiter Ferne gerückt. Sitzt Robbie nun für immer in Rays Körper fest? Verschränkt und zugenäht!: Die Pilotinnen A-Te und G-Ce geben Gas: das neue vollsynchrone Steuerungssystem des Quantum-Raumschiffs ist ganz auf die Flugkünste der beiden Dopplerianerinnen ausgerichtet. Es erkennt genau, welches Manöver A-Te und G-Ce als nächstes ausführen wollen. Doch plötzlich wird G-Ce von Contessa de Wurm entführt. Und Team Quantum kann die Verfolgung nicht aufnehmen, weil beide Pilotinnen für das Steuerungssystem benötigt werden. Den galaktischen Superhelden bleibt nichts anderes übrig, als Ersatz für A-Tes Zwillingsschwester zu finden. Buckingham glaubt, dass nur ein einziges Wesen die Entführte halbwegs ersetzen kann: Robbies Mitschülerin und Beinahe-Freundin Allison. Während das Quantum-Rumschiff ziellos im Weltraum schlingert, versucht Robbie der fanatischen Vegetarierin klar zu machen, dass sie die einzige ist, die G-Ce ersetzen kann. Allison ist baff, als sie erfährt, dass Robbie tatsächlich ein galaktischer Superheld ist. Erst nachdem Buckingham ihr erzählt, dass die Contessa Pelze einer bedrohten Alien-Tierart verscherbeln will, stimmt sie den Plänen des Team Quantum zu. Schließlich hilft sie jedem bedrohten Tier, egal ob es von ihrem oder einem anderen Planeten kommt.