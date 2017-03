Siebenpunkt begeistert sich für Tausendschöns Wissen um die Heilkraft der Pflanzen. Bei einem Streifzug durch den Wald schnappt sich eine Eule Tausendschön als Beute. Tausendschön bleibt ohnmächtig liegen und atmet nur noch schwach. Die Kobolde bringen ihre Freundin in deren Bau zurück und versuchen sie mit bunt zusammen gemischten Heiltränken aufzuwecken. Die Heiltränke wirken, doch leider ganz und gar nicht so, wie sie sollten. Da fangen plötzlich einige Krähen von draußen an, die Eingangstür zu zertrümmern und sich mit spitzen Schnäbeln Zugang zu Tausendschöns Reich zu verschaffen.