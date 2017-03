Als der Dobermann der Bürgermeisterin Fischhaut im Wald sein Geschäft verrichtet, greift sie zu einem Plastikbeutel, tütet ein, was der Hund gerade ausgeschieden hat, und wirft den Plastikbeutel gleichgültig in den Wald. Die Kobolde haben von alledem nur die Hälfte gesehen und glauben deshalb fest daran, dass etwas ganz besonderes in diesem Plastikbeutel von besonderem Wert sein muss. Eine wilde Verfolgungsjagd mit dem Weißen und seinen Spießgesellen entbrennt um die Tüte, aber keiner der Beteiligten kommt auf die Idee, darüber nachzudenken, was wirklich in der Tüte versteckt sein könnte.