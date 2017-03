Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Schauspieler Peter Matic, Schauspielerin Proschat Madani, Schriftsteller und Cartoonist Tex Rubinowitz und Debütautor Johann Allacher. Zum 80. Geburtstag lässt es sich Heinz Sichrovsky nicht nehmen, dem Kammerschauspieler Peter Matic persönlich zu gratulieren. Fast 60 Jahre lang steht dieser auf der Bühne und erzählt in seinem Buch "Ich sag's halt" von seinen Kindertagen im Krieg bis hin zu heiteren Erlebnissen mit prominenten Schauspielkollegen. Die in Berlin lebende Proschat Madani ist durch Serienhits wie die "Vorstadtweiber", "Morden im Norden" und "Der letzte Bulle" bekannt. Aktuell dreht sie für den neuen Sicheritz-Kinofilm "Baumschlager". Bei "erLesen" spricht sie darüber, wie sich ihre iranischen Wurzeln immer wieder auf Rollenangebote auswirken und warum sie sich in Zukunft nicht nur auf den Schauspiel- sondern auch auf den Schriftstellerberuf stützen will. Der Bachmannpreisträger Tex Rubinowitz ist mit seinem brandneuen Buch "Lass mich nicht allein mit ihr" zu Gast. Und Johann Allacher stellt sein Krimidebüt "Der Watschenmann" vor und berichtet, wie er vom Jus-Studenten zum Hobbymusiker wurde und vom Langzeit-Arbeitslosen zum AMS-Berater.