Die junge Wirtin Inge Bachner ist gerade damit beschäftigt, ihr Gasthaus wiederzueröffnen, als der Tankwart Kurt Kramer heimlich ihren von der Polizei gesuchten Bruder Erich zu ihr bringt. Kurt und Inge beginnen sich ineinander zu verlieben, doch Inges ehemaliger Freund, der britische Besatzungsoffizier Robert Murphy, kehrt zurück. Weil Robert ihm einst das Leben gerettet hat, will Kurt auf Inge zu ihrer großen Enttäuschung verzichten. Im malerischen Dinkelsbühl entstand dieser heiter-melodramatische Heimatfilm mit Sonja Ziemann und Willy Fritsch. Die junge Wirtin Inge Bachner ist gerade dabei, ihr von den Alliierten frei gegebenes Gasthaus "Am Brunnen vor dem Tore" wiederzueröffnen. Die drei bei ihr untergekommenen sangesfreudigen Landstreicher Hans, Nachtigall und Tünnes sind ihr dabei kaum eine Hilfe. Inge macht sich Sorgen um ihren Bruder Erich, der zu Unrecht als Kunsträuber verhaftet wurde. Erich gelingt die Flucht. Mit Hilfe des Tankwarts Kurt Kramer schmuggelt er sich heimlich bei Inge ein. Inge ist von diesem sympathischen Kurt so angetan, dass sie sich in ihn verliebt. Doch ihr alter Freund, der frühere britische Besatzungsoffizier Robert Murphy, kommt samt seinen Eltern zu Besuch und will Inge nach London mitnehmen. Überrascht erkennt Kurt in Robert den Engländer, der ihm im Krieg das Leben rettete. Robert zuliebe will Kurt auf Inge verzichten. Sie reagiert darauf mit tiefer Enttäuschung. Für Abschiedsschmerz bleibt ihr aber keine Zeit, denn sie muss in der Inszenierung eines historischen Dramas jene "Kinder-Lore" spielen, die 1632 Dinkelsbühls schwedische Belagerer zum Abzug brachte. Während Inge sich in den festlichen Trubel stürzt, versucht Kurt den Kunstraub aufzuklären, der Inges Bruder angelastet wird. Dabei kommt es zu einer dramatischen Begegnung mit einem Gönner und Verehrer Inges, dem honorigen Georg Straaten. Im romantischen Dinkelsbühl inszenierte Hans Wolff einen zugleich schwankhaften und melodramatischen Heimatfilm.