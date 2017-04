Charlotte glaubt Friedrich nicht, dass Werner und sie geschieden sein sollen. Robert fordert Friedrich daraufhin auf, sich von Charlotte fernzuhalten. Werner weicht ihren Annäherungsversuchen aus, indem er einen Ausflug initiiert. Als Nils Charlotte vor der Abfahrt trifft und sie duzt, will sie wissen, was Sache ist. Nils macht ihr klar, dass sie tatsächlich längst von Werner geschieden wurde - und Suizid begehen wollte- Desirée verteidigt Williams eifersüchtigen Ausbruch und wirft Adrian vor, mit Clara geflirtet zu haben. Clara und William versöhnen sich wieder und William fordert Adrian auf, auf Abstand zu Clara zu gehen. Adrian hört derweil eine Mailbox-Nachricht von Desirée ab und befürchtet, dass Volker Nüssle Desirée wieder angegriffen hat. Beatrice lügt spontan, dass das auch passiert sei - Oskar lädt Tina zum Essen ein, obwohl er sich das eigentlich nicht leisten kann. Als Tina erfährt, dass er zudem unerwartet arbeiten muss, ist sie enttäuscht. Hildegard und André wollen dafür sorgen, dass Oskar und Tina doch Zeit zusammen verbringen können. Natascha ist frustriert, dass Michael abgereist ist. Nils will sich um Fabien kümmern, aber der will wegen Nils? Affäre nichts mit ihm zu tun haben.