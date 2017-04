Vor fast 250 Jahren tauchten sie zum ersten Mal auf und sollten bald zum Sinnbild einer Revolution werden, die unser aller Leben veränderte - Fabriken. "LexiTV" taucht in dieser Sendung in die Geschichte dieser Produktionsstätten ein und beginnt dort, wo alles seinen Anfang nahm - an einem geheimnisvollen Ort in England, dessen Fabriken heute zum Weltkulturerbe gehören. Von dort kam die Industrialisierung auch nach Mitteldeutschland und so wurde etwa Chemnitz aufgrund seiner vielen Fabriken als das "sächsische Manchester" bezeichnet. Doch es geht nicht nur um die Veränderungen, die Fabriken ausgelöst haben, sondern auch um die Wandlungen, denen sie selbst unterliegen. Um das deutlich zu machen, geht die Reise weiter in die Lausitz, zum ehemaligen DDR-Kombinat und heutigen Industriestandort "Schwarze Pumpe".