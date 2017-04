Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren sind nordwestlich von Magdeburg unterwegs - ihr Weg führt sie von Haldensleben nach Rogätz entlang der Ohre, einem Nebenfluss der Elbe. Am Stendaler Tor in Haldensleben treffen Victoria und Andreas auf Fokko Seeger vom Tempelritter-Verein. Nach einer Stippvisite in der Klosterkirche zu Hillersleben lernen sie Herrn Klaus-Peter Keweloh kennen, der etliche Geschichten von der Versuchsstelle der Deutschen Wehrmacht in Hillersleben kennt, der aber auch sehr viel von den einst hier stationierten sowjetischen Soldaten weiß, die heute immer wieder als Zivilisten bei ihm anklopfen. Im kleinen Samswegen schauen die Moderatoren der wohl erfolgreichsten Gewichtheber-Gemeinde Sachsen-Anhalts über die Schultern und im benachbarten Wolmirstedt steht eine städtische Nachtwanderung auf dem Programm. Danach geht es nach Zielitz mit seinem Kalibergbau und natürlich hinauf auf den salzigen Kalimandscharo, der höchsten Erhebung zwischen Magdeburg und der Ostsee. Ein Besuch bei den einfallsreichen Leuten im Holzhaustheater folgt unmittelbar. Nach etwas Drehorgelmusik und hausgebackenem Kuchen im Bahnwärterhäuschen-Café in Loitsche endet die Ohretour in Rogätz, hier mündet die Ohre in die Elbe.