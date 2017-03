Auf der Grünanlage eines Gymnasiums wird eine Frau tot aufgefunden. Die Ermittler sind bereits vor Ort, als sich ein aufgebrachter Mann nähert - eindeutig in großer Sorge um seine Tochter. Der besorgte Vater befürchtet, seiner Tochter Maila könne etwas zugestoßen sein. Doch bei der Leiche, die Würgemale am Hals zeigt, handelt es sich um eine Frau mittleren Alters. Auffällig sind allein die dunkel gefärbten Haare und eine Schwellung im Gesicht. Weder im privaten noch im beruflichen Umfeld der ermordeten Tina Seeland stößt Schumann auf ein mögliches Tatmotiv. Ehemann Rainer Seeland trauert um die große Liebe seines Lebens, und Tinas Kollegin Ilona beschreibt eine lebenslustige Frau, die den Arbeitsalltag im Friseursalon durch ihre offene Art bereicherte. Als plötzlich in unmittelbarer Nähe des Tatortes, vergraben in einem Sandhaufen, die Leiche der 17-jährigen Maila gefunden wird, liegt für Schumann ein Zusammenhang zwischen beiden Morden nahe. Wurde der Täter bei dem Versuch, Mailas Leiche zu vergraben, von Tina Seeland überrascht und musste die Zeugin aus dem Weg räumen? Da Maila sehr aufreizend gekleidet war, schließen die Ermittler eine sexuell motivierte Tat nicht aus. Selbst gedrehte Videoclips auf einem USB-Stick, den Schumann in einem Versteck im Zimmer des Teenagers findet, scheinen zu belegen, dass sie eine sexuell sehr aktive junge Frau gewesen sein muss - eine Erkenntnis, die ihren Vater Tom Farber in unbändige Rage versetzt. Mailas Mitschüler Bent, zu dem das Mädchen sexuelle Kontakte unterhielt, rückt ins Visier der Ermittler. Doch die Beweislage reicht für eine Verhaftung nicht aus. Schumann sucht weiterhin fieberhaft nach einem Zusammenhang zwischen beiden Taten. Warum hatte Tina Seeland kontinuierlich ihr Äußeres verändert? War sie vielleicht doch das erste Opfer und Maila bloß zur falschen Zeit am falschen Ort?