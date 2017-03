Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:25 - 06:40 Uhr | Animationsserie Infos

Als Yann einen leeren Fischfutter-Sack entdeckt, will er herausfinden, wer das Futter vor der Küste einsetzt. Denn wilde Fische zu füttern und damit zu zähmen, gefährdet das Ökosystem. Zunächst hat Yann Auru in Verdacht, der mit einem prall gefüllten Fischernetz vom Angeln kommt. Doch Auru kann seine Unschuld beweisen und beginnt, Yann und Timeti bei ihrer Suche zu helfen. Sie verfolgen einige Spuren, bis sie endlich den entscheidenden Hinweis finden. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Zahme Fische Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 32