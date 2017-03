Weg mit dem Schmerz!: Eine Wunde am Knie brennt wie Feuer, eine Spritze ins Zahnfleisch ist der pure Horror und Bauchkrämpfe erzeugen automatisch Schreikrämpfe, wenn wir Schmerzen haben, bleibt die Welt stehen und wir sind hilflos. pur+ - Stuntman des Wissens Eric Mayer testet im Selbstversuch sein Schmerzempfinden. Wie lange kann er seine Hand in Eiswasser halten? Wie schmerzhaft empfindet er den Aufprall von "Prellkugeln"? Verändert sich der Schmerz, wenn er gleichzeitig lachen muss oder anders atmet? Kann man den Schmerz mit einem Gegenschmerz bekämpfen? Timo ist 13 und hat seit sechs Jahren Schmerzen. Es begann mit Übelkeit, dann kam das Bauchweh. Es folgten Untersuchungen beim Kinderarzt und im Krankenhaus. Doch keine Diagnose war richtig, kein Medikament half. Timo muss sich oft stundenlang hinlegen, sammelt Fehlstunden in der Schule und sagt ständig Freunden ab. Alles dreht sich nur noch um den Schmerz. Sein größter Wunsch ist es, wieder einmal zu essen, ohne hinterher Bauchschmerzen zu haben. pur+ besucht ihn in der Schmerzklinik. Hier soll er den chronischen Schmerzkreislauf durchbrechen, indem er lernt, das "Schmerztor" in seinem Gehirn zu schließen. Wie geht das und wird es bei Timo klappen? pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen macht nix!