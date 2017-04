Ein versteinerter Drachenzahn? Fritz Fuchs betrachtet den Fund vom Bärstädter Drachenfels. Stimmt es wirklich, dass das komplette Drachenskelett dort in einer geheimen Höhle verborgen ist? Fritz und Herr Paschulke begeben sich auf Expedition, um das Geheimnis der Bärstädter Drachenhöhle zu lüften. Durch eine Felsspalte gelangen sie in eine fantastische Höhlenwelt. Doch plötzlich: rätselhafte Geräusche und mysteriöse Schatten an der Felswand!