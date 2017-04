Mogli ist sauer, denn Shir Khan hat seine besten Freunde Balu und Baghira verprügelt. Das kann der Menschenjunge nicht ungestraft zulassen. Er präpariert einen brüchigen Felsen, in dem sich ein riesiges Bienennest befindet und lockt am nächsten Tag Shir Khan dorthin. Der Tiger scheucht die wilden Bienen auf, sie strömen aus ihren Löchern und fallen über ihn her.