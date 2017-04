Maja stellt fest, dass Eichen und Pilze eine Gemeinschaft bilden und sich gegenseitig brauchen - so wie sie ihren Freund Willi braucht. Majas Lieblingseiche ist krank: Der Baum verliert schon im Sommer seine Blätter. Zusammen mit Flip findet sie die Ursache: Im Wurzelwerk der Eiche wachsen kaum noch Trüffelpilze. Und ohne Pilze können die Eichenwurzeln nicht genug Wasser aufnehmen. Also beschließt Maja, mit Unterstützung all ihrer Freunde, auf Trüffelsuche zu gehen. Dabei trifft sie die verfressene Feldgrille Erna, die liebend gern frische Trüffel verspeisen würde. Ob Maja die Eiche mit frischen Trüffeln retten kann?