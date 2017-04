Besteht Wickie den Test zum "wahren Wikinger"? Schnell stellt sich heraus, dass nicht etwa Wickie, sondern seine Prüfer die heftigsten Probleme mit den vorbereiteten Aufgaben haben. Halvar möchte Wickie gern auf dessen Fähigkeiten als wahrer Wikinger prüfen. Die Aufgabe besteht darin, mit Hilfe einer Schatzkarte einen wertvollen Schild im Wald zu finden. Damit die Suche für Wickie kein Kinderspiel wird, haben Halvar und seine Mannschaft ein paar Schwierigkeiten eingebaut. Halvar bricht also mitsamt Wickie in den Wald auf und verlässt sich ganz darauf, dass Tjure und Snorre, Faxe und Ulme heimlich an den abgesprochenen Orten lauern und für Gefahren sorgen, die Wickie überwinden muss. Geplant sind vor allem der Auftritt eines wilden Bären, in den sich Faxe verwandeln soll, und das Überwinden eines Sumpfes. Doch natürlich kommt alles ganz anders als geplant: Schon deswegen, weil Halvars Freunde es überhaupt nicht rechtzeitig in den Wald schaffen. Tjure muss Holz hacken, Faxe hat noch nichts gegessen, und Snorre und Ulme sind so müde, dass sie erst einmal ein Nickerchen machen. Der einzig wahre Wikinger - Wickie - hat es deshalb plötzlich mit ganz echten und keineswegs nur vorgetäuschten Gefahren zu tun.