Der kleine Théo beobachtet zufällig einen Mord. Die Täter bemerken ihn und sind jetzt hinter ihm her. Théos Vater Simon (Vincent Lindon), der wegen Trunkenheit am Steuer seinen Job als Polizist verloren hat, nimmt die Sache in die Hand: Mit seinem Ex-Partner Franck (Gilles Lellouche) jagt er die Gangster.