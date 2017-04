Der Lagerarbeiter August Gradka stiehlt vor den Augen seiner Chefin einen Lieferwagen aus dem Fuhrpark. Die verfolgt ihn kurzerhand selbst, dabei kommt es zu einem Unfall - beide landen mit Verletzungen im EKH. In dem Lieferwagen werden Drogen gefunden, wenngleich es sich dabei um eine erstaunlich geringe Menge handelt. Die Kollegen vom PK 21 rätseln: Was wollte der schüchterne, sehr schlichte Täter, der schon immer als "dummer August" und Loser gehänselt wurde, mit dieser Aktion bezwecken? Hat August Gradka im Auftrag seines dominanten, kriminellen Bruders gehandelt? Wollte August endlich mal zurückschlagen und dem Älteren die Tat anhängen? Melanie und Mattes lösen den Fall schließlich, indem sie das Tatmotiv nicht nur mit dem Verstand suchen, sondern auch mit Bauchgefühl. Denn so tickt ihr Täter nun mal: Sein IQ ist niedrig, sein Herz aber riesengroß. Melanie geht es gehörig gegen den Strich, dass die Kollegen sie seit ihrer Krankheit mit Samthandschuhen anfassen. Mattes kann das gar nicht nachvollziehen: Wieso ist Melanie nicht froh, dass die Kollegen Rücksicht auf sie nehmen?