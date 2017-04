Der berühmte bayrische Schlagerstar Adrian Aller ist tot: Mitten in der schönen Berglandschaft findet ein Ornithologe seine Leiche. Aller wurde von einem Felsvorsprung gestoßen. Die Cops Danner und Stadler können schnell den Kreis der Verdächtigen eingrenzen: Managerin und Ehefrau Bärbel Wimmer, die nach Allers Tod Alleinerbin wäre, könnte auch aus Eifersucht gemordet haben. Angeblich hatte das Opfer ein Verhältnis mit Maja Tiemann. Die Autorin war zu Recherchezwecken auf die Hütte mitgereist, da sie gerade an einem Buch über Aller schreibt. Gleichzeitig rückt der Fotograf Paul Kreutzer in den Fokus der Ermittlungen. Zwischen ihm und Aller gab es einen Streit um Honorare. Als die Cops herausfinden, dass Kreutzer und Frau Wimmer eine Affäre hatten, geraten beide zusehends unter Druck. Auf den ersten Blick scheint der Fall nicht so einfach zu sein, erst die clevere Arbeit der Cops bringt die Wahrheit ans Licht. Und welche Rolle spielt dabei Marianne Grasegger?