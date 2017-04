Ein neuer Fall für das Team: An der Elbchaussee wurden in der Villa von Frau von Oppen, einer vermögenden Mäzenin, die gesamten Einnahmen einer Charity-Veranstaltung gestohlen. Der Verdacht fällt auf den Pädagogen Jochen Kreuzer, er leitet das soziale Projekt "Pauli Bikers", das von Frau von Oppens Stiftung finanziert wird. Allerdings hatte diese in letzter Zeit nicht mehr regelmäßig gezahlt, und das Projekt ist in großen finanziellen Schwierigkeiten. Hat Herr Kreuzer das Geld gestohlen? Hat die Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen auf dem Gelände der Pauli Bikers etwas mit dem Diebstahl zu tun, und wo kommt der Blumenstrauß im Garten der Villa auf einmal her? Auch auf dem Polizeikommissariat gibt es Neuigkeiten: Melanie weiht Mattes in ihre außergewöhnlichen Urlaubspläne ein, und bei Franzi und Rost kriselt es: Er plädiert für eine Auszeit.