Quiz-Show trifft auf Antiquitäten: "Clever abgestaubt" heißt das neue Format mit Steven Gätjen, das werktäglich in ZDFneo zu sehen ist. In der Quiz-Show treten drei Teams gegeneinander an, die ihr Wissen über Antiquitäten unter Beweis stellen. In den Kandidatenpaaren gibt es einen, der sich den Quiz-Fragen stellt, und einen, der entscheidet, welcher Gegenstand in die Sammlung des Duos aufgenommen wird. Zur Auswahl stehen wahre Schätze und wertloser Trödel. Während die Kandidaten in der ersten Runde zunächst ihre eigene Sammlung aufbauen, darf in den folgenden Spielrunden aus den Sammlungen der Gegner "geklaut" werden. Ziel ist es, sich eine hoch geschätzte Sammlung zu erspielen - denn das Sieger-Team gewinnt den realen Gegenwert der höchstdotierten erspielten Antiquität. 20 Folgen "Clever abgestaubt" werden montags bis freitags um 19:30 Uhr ausgestrahlt.