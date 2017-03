Aktiv in der Natur: Radtour durch den Klützer Winkel Die kleine Stadt Klütz liegt zwischen Lübeck und Wismar. Schloss Bothmer und das Literaturhaus Uwe Johnson sind sehenswert. Idealer Ausgangspunkt für Radtouren durch den Klützer Winkel ist die Klützer Mühle. Entdeckt werden können auf dieser Fahrt durch alte Baumalleen mit verschiedenen Aussichtspunkten in der hügeligen Endmoränenlandschaft imposante Guts- und Bauerngehöfte, Schlösser und Kirchen. Naturbelassene und einsame Strände sind schnell und gut mit dem Rad zu erreichen, die Ostsee ist nur drei Kilometer entfernt. Kulinarischer Stadtrundgang durch Teterow Der kulinarische Stadtrundgang durch Teterow beginnt beim traditionsreichen Bäckermeister Olaf Jaretzke mit einem leckeren Frühstück. Während der Besichtigung des Zentrums erfahren die Gäste, warum Teterow als das "Schilda des Nordens" gilt oder was die Stadt mit Hecht zu tun hat. Am Ende wird in der Stadtmühle Teterow das Geheimnis eines gelungenen Mecklenburger Rippenbratens gelüftet. Geschmack der Nordsee: die Sylter Salzmanufaktur Spitzenkoch Alexandro Pape hat in List auf Sylt eine alte Tischlerei zur ersten deutschen Meersalzmanufaktur umgebaut. Er ist der Erste, der aus der Nordsee Salz gewinnt. Die Salzernte ist eine echte Herausforderung. Vom Strandgut zum Kunstobjekt: MeerGlas aus Eckernförde Mit dem Glasschneider macht Heike Hoffmann aus Eckernförde Kunst aus alten Fensterscheiben oder Flaschen, die sie am Strand sammelt. Fische, Korallen, Meerjungfrauen, Hauptsache maritim. Die Objekte werden im Ofen gebrannt. Fertig ist die MeerGlas-Kunst. Traditionshaus Uhle: ein Weinimperium in Schwerin Gegründet vor 250 Jahren, entwickelte sich das Weinhaus Uhle dank des Schweriner Hofes schnell zu einem Weinimperium. Bis zu einer Million Flaschen lagerten verteilt in der ganzen Stadt in Kellern. Um das Weinhaus ranken sich viele Geschichten. Zu DDR-Zeiten wurden die Eigentümer enteignet. Das Weinhaus Uhle wurde Volkseigentum. Ein Schweriner Gastronomenpaar hat nun nach Jahren des Leerstandes das Weinhaus denkmalgerecht saniert. Bei den Frymarks können die Gäste edle Tropfen aus aller Welt genießen. Zudem sind Übernachtungen im angeschlossenen Hotel und Feierlichkeiten im wunderschönen Rittersaal möglich. Frisch und lecker: Rieckens Landmilch Auf dem Eichhof von Bert Riecken in Großbarkau wird Milchverarbeitung betrieben, inzwischen gentechnikfrei mit eigener Meierei, Direktvermarktung und Lieferservice. Immer montags können Grundschulklassen den Hof besichtigen und dabei zusehen, wie Quark oder Joghurt gemacht wird. Jugendherberge Leer: Familienferien wie im Hotel Das Angebot in Jugendherbergen ist mittlerweile vielfältig. In Leer sind besonders Familien herzlich willkommen, die im ansprechenden Ambiente für wenig Geld ihre Ferien verbringen können. Nicht weit entfernt liegt die historische Altstadt von Leer mit traditionellen Gebäuden und gleichzeitig modernem Leben mit typisch ostfriesischer Gemütlichkeit. Volle Blütenpracht: Besuch beim Kamelienzüchter in Hamburg Bei Michael von Allesch in den Vier- und Marschlanden wachsen rund 600 Kameliensorten, darunter auch seine eigene Züchtung "Pia-Lilly". Ursprünglich stammt die Pflanze aus Asien, hat sich aber auch in Europa, Neuseeland und den USA verbreitet. Kunst aus Büchern: Faltkunst-Workshop in Osnabrück Aus alten, ausgelesenen oder ungeliebten Büchern lassen sich kleine Kunstwerke zaubern. Nele Jamin zeigt in einem Workshop in ihrem noch neuen "Werkraum+" in Osnabrück, einem Kreativraum für Kunstbegeisterte, wie das geht. Zahnräder und Rollbretter: Upcycling in Hamburg Upcycler zaubern aus alten Gegenständen Neues, zum Beispiel aus ausrangierten Skateboards und abgelegten Uhren. Immer mehr Läden in Hamburg setzen auf dieses Handwerk.