Nach dem brutalen Angriff auf Klaus befindet sich Yussuf in Polizeigewahrsam. In blinder Wut hatte er Klaus mit einem Stativ niedergeschlagen. Während Klaus schwer verletzt das Bett hüten muss, droht Yussuf eine Gefängnisstrafe. Kaum zu glauben für Nico: Angelina will wieder schwanger werden - aber nicht von ihm. Sie plant erneut eine künstliche Befruchtung. Nico kann seine Enttäuschung darüber kaum verbergen. Hat er sich etwa in Angelina verliebt? Lea fühlt sich im Haus Nr. 3 in der Lindenstraße nicht mehr sicher, erst recht nicht, seit Lisa am helllichten Tag Opfer eines Einbruchs wurde. Jetzt wollen die einst verfeindeten Nachbarinnen gemeinsame Sache im Kampf gegen die Kriminalität machen ...