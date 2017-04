Es ist das Nordduell der Gegensätze in der 3. Liga: Der VfL Osnabrück empfängt den FC Hansa Rostock. Während die Niedersachsen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen, sind die Gäste nach sechs sieglosen Spielen in Folge in der Tabelle unten angekommen. Welche Mannschaft holt sich die wichtigen Punkte?