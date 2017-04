Christian Roll ist eigentlich Schauspieler, Gastronom und Großstadtmensch. Er lebt in Berlin. Aber als vor drei Jahren auf der kleinen, autofreien Nordseeinsel Spiekeroog ein neuer Pächter für die historische Pferdeeisenbahn gesucht wurde, packte Christian Roll die Koffer für einen Neuanfang im Watt. Für ihn geht es vor allem darum, das Lebenswerk seines Vaters zu erhalten: Hans Roll hatte die Museumspferdebahn in den 1980er-Jahren vor dem Aus bewahrt und ist lange Jahre selber gefahren. Für Spiekeroog ist die Bahn ein Wahrzeichen und natürlich eine wichtige Touristenattraktion. Die Strecke gibt es seit 1885. Weltweit fahren nur noch eine Handvoll Pferdebahnen. Die Sache mit den Pferden hat Großstadtmensch Christian Roll notgedrungen in Rekordzeit erlernt: Gemeinsam mit Wallach Tamme war er zum Fahrkurs im Emsland, um sich den Umgang mit Geschirr und Leinen und die wichtigsten Dinge über Pferdepflege anzueignen. Nun will Christian Roll ein neues Pferd für die Inselbahn kaufen und in den ungewöhnlichen Job eingewöhnen. Vor allem deswegen, damit Tinkerwallach Tamme auch mal entlastet wird. Aber bereits die Suche nach einem geeigneten Zugpferd erweist sich als schwierig. Das Porträt aus der Reihe "Typisch!" begleitet Christian Roll durch ein spannendes Jahr: Im Frühjahr beim Saisonstart auf der Insel und als er sein neues Pferd nach Spiekeroog verschifft.