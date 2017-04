Desirée spielt überrumpelt bei Beatrices Lüge mit, während Adrian Volker Nüssle dazu auffordert, sich von Desirée fernzuhalten. Der warnt Desirée, keine weiteren Lügen über ihn zu verbreiten. Überraschend reist Susan zu der bevorstehenden Hochzeit von Clara und William an. Als Clara Adrian auf seine vermeintliche Distanziertheit gegenüber Susan anspricht, verbittet er ihr jegliche Einmischung in die Beziehung zu seiner Mutter - Susan trifft auf die am Boden zerstörte Charlotte. Sie bewegt Werner dazu, ihr den vermeintlichen Abschiedsbrief von Charlotte zu zeigen, in dem sie sich nicht wiedererkennt. Robert lässt der Brief nicht los und er äußert gegenüber Werner den Verdacht, dass Friedrich ihn gefälscht hat. Melli möchte Clara eine Hochzeitstorte backen. Als sie André bittet, ihr mit der Torte zu helfen, erfährt sie, dass André bereits Susan seine Hilfe zugesichert hat. Oskar schlägt Tina vor, einen gemeinsamen Urlaub zu planen. Um die Reise finanzieren zu können, will er sein Motorrad verkaufen und besorgt sich bei Adrian einen Zweitjob im "Fürstenhof".