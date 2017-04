Gartenmöbel reinigen: Baumarktprodukte und Hausmittel im Vergleich Der Frühling kommt, die Gartenmöbel können wieder auf die Terrasse. Doch häufig haben sie im Winter unter der Witterung gelitten und müssen aufgemöbelt werden. Viele Hersteller werben mit Spezialprodukten für eine schnelle und gründliche Reinigung. Doch nicht immer halten die Mittel, was sie versprechen. Schmelzkäse: was wirklich drinsteckt Schmelzkäse gilt als leckerer Brotaufstrich und ist beliebt bei vielen Verbrauchern: Das Angebot an Schmelzkäse in Supermärkten und Discountern ist riesengroß. Es gibt ihn in verschiedenen Formen und Geschmacksrichtungen. Doch was viele nicht wissen: Im Schmelzkäse ist oft gar kein richtiger Käse enthalten. Außerdem steckt meist viel vom ungesunden Phosphat drin. "Markt" deckt auf! Handwerkerärger: Wasserleitungen kaputt Für ihre Eltern hat Kathrin S. ein neues, behindertengerechtes Haus auf ihrem eigenen Grundstück bauen lassen. Doch die Familie hat einen Riesenärger. Die Wasserleitungen im Neubau sind kaputt. Badezimmer, Schlafzimmer, alles steht unter Wasser. Die Feuchtigkeit dringt in Wände und Balken. Eine Baustelle, es ist unmöglich, hier zu wohnen. Offensichtlich hat die Sanitärfirma geschlampt. Trotzdem behebt sie den Schaden nicht. "Markt" mischt sich ein! Schokoladenosterhasen: welcher schmeckt am besten? In Supermärkten und Discountern werden sie zurzeit angeboten: Osterhasen aus Schokolade. Von außen machen alle eine gute Figur in goldenem Alupapier. Doch es gibt deutliche Unterschiede beim Geschmack und vor allem beim Preis. Welcher Schokohase ist der beste? "Markt" will's wissen! Funkloch: mieser Empfang auf dem Land Die Bewohner im beschaulichen Dorf Lüsche im Landkreis Vechta sind auf Zinne. Der Mobilfunkempfang ist dort so schlecht, dass manchem Bürger wichtige Geschäfte durch die Lappen gehen. Auch Hilfe holen kann schwierig werden. Doch die Mobilfunkanbieter fühlen sich offenbar zu nichts verpflichtet. Und was tut die Politik in Niedersachsen? "Markt" war vor Ort.