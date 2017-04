Flandern-Rundfahrt, 101. Auflage. Seinen Platz im Radsport-Olymp hat sich Greg van Avermaet im Vorjahr mit der Goldmedaille in Rio gesichert. Aber erst ein Triumph beim Eintagesklassiker in seiner belgischen Heimat würde die Karriere des 31-Jährigen vervollkommnen. In Flandern wurde van Avermaet Zweiter 2014 und Dritter 2015. Der letzte Erfolg eines einheimischen Fahrers liegt fünf Jahre zurück, als Tom Boonen siegte. Der ist auch diesmal am Start, ebenso wie Titelverteidiger und Straßenweltmeister Peter Sagan aus der Slowakei.