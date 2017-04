...denn sie wissen nicht, was sie tun Heute | Disney | 20:15 - 22:25 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Inhalt In seiner neuen Schule lernt der rebellische Außenseiter Jim Stark (James Dean) den coolen Buzz Gunderson (Corey Allen) kennen, Boss einer Halbstarken-Clique. Buzz fordert Jim zu einer lebensgefährlichen Mutprobe heraus. Original-Titel: Rebel Without a Cause Laufzeit: 130 Minuten Genre: Drama, USA 1955 FSK: 12 Schauspieler: Jim Stark James Dean Judy Natalie Wood John 'Plato' Crawford Sal Mineo Frank Stark Jim Backus Carol Stark Ann Doran Buzz Gunderson Corey Allen