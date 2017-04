Geschichte der Mathematik Heute | WDR | 07:20 - 08:20 Uhr | Bildungsprogramm Infos

Seit jeher versucht der Mensch, die grundlegende Funktionsweise der stofflichen Welt zu erfassen. In vielen Jahrtausenden haben alle Völker dieser Erde erkannt, dass vor allem eine Disziplin das Wissen über die grundlegende Wirklichkeit der physischen Welt liefern kann: Die Mathematik. "Die Geschichte der Mathematik" führt uns 3.000 Jahre zurück in unsere eigene Vergangenheit, auf eine Reise durch Zeit und Raum, zu den bahnbrechenden Gedanken und Erkenntnissen der großen Mathematiker dieser Welt, die unsere heutige Wissenschaft, Technologie und Kultur so entscheidend beeinflusst haben. Folge 1: Die Sprache des Universums Berechnungen der Zeit beeinflussten bereits die ältesten Erfindungen der Menschheit: In vielen alten Kulturen fanden sich Kalender, die auf Mondzyklen beruhten, Anthropologen entdeckten bis zu 37.000 Jahre alte Knochen mit 29 Markierungen, die die Tage eines Monats darstellen. Die ersten mathematischen Systeme wurden in Babylon, Ägypten und Griechenland entwickelt. So wandten schon die Babylonier mathematische Konstrukte an, die Pythagoras erst 1000 Jahre später entwickeln sollte. Die griechische Kultur brachte mit ihm einen wahren Giganten der Mathematik hervor. Für Pythagoras war die Mathematik nicht nur eine Folge abstrakter Zahlen, er brachte sie auch mit anderen Objekten in Verbindung, zum Beispiel mit den Eigenschaften rechtwinkliger Dreiecke. Auch im alten Ägypten war man daran interessiert, praktische mathematische Aufgaben zu lösen, die mit Messen und Wiegen zu tun hatten. Hier entwickelte man das Potential eines mathematischen Binärsystems schon 3.000 Jahre vor Gottfried Wilhelm Leibniz. Heute beruht die gesamte Welt der Technik auf denselben Prinzipien, die schon im alten Ägypten genutzt wurden. Original-Titel: The Story of Maths Untertitel: Die Sprache des Universums Laufzeit: 60 Minuten Genre: Bildungsprogramm, GB 2008 Regie: Karen McGann Folge: 1 Schauspieler: Himself - Presenter Marcus du Sautoy Himself - Albertus Magnus College Christopher Anagnostakis Himself - Yale University John Britton Himself - Clay Mathematics Institute Jim Carlson Herself - Imperial College Serafina Cuomo Herself - Cambridge University Annette Imhausen