Seit jeher versucht der Mensch, die grundlegende Funktionsweise der stofflichen Welt zu erfassen. In vielen Jahrtausenden haben alle Völker dieser Erde erkannt, dass vor allem eine Disziplin das Wissen über die grundlegende Wirklichkeit der physischen Welt liefern kann: Die Mathematik. "Die Geschichte der Mathematik" führt uns 3.000 Jahre zurück in unsere eigene Vergangenheit, auf eine Reise durch Zeit und Raum, zu den bahnbrechenden Gedanken und Erkenntnissen der großen Mathematiker dieser Welt, die unsere heutige Wissenschaft, Technologie und Kultur so entscheidend beeinflusst haben. Folge 2: Die Genies des Ostens Die große chinesische Mauer ist ein wahres Bravourstück der Statik, gebaut durch eine hochgelegene und raue Landschaft. Schon vor dem Baubeginn erkannten die alten Chinesen, dass sie besondere Berechnungen anstellen mussten, um den Entfernungen, den Steigungswinkeln und den ungeheuren Materialmengen gerecht zu werden. Die begabtesten Mathematiker des Landes arbeiteten an dem Projekt mit. Die Chinesen waren denn auch die ersten, die ein dezimales Stellenwertsystem nutzten, und zwar schon 1000 Jahre früher als wir. Indien war die erste Zivilisation, die ein eigenes Zahlensystem mit der Zahl Null entwickelte - das war eine mathematische Revolution! Außerdem rechneten die Inder mit negativen Zahlen und machten fundamentale neue Entdeckungen in der Trigonometrie. Sie hatten auch eine Methode, um die mathematische Zahl Pi zu beschreiben. Im 7. Jahrhundert entstand in Bagdad ein intellektuelles Zentrum, wo das mathematische Know-how von Griechen, Indern und Babyloniern zusammengetragen wurde, im sogenannten "Haus der Weisheit". Hier wurde auch Astronomie, Medizin, Chemie, Zoologie und Mathematik gelehrt.