Nachdem Bart aus Versehen den Einkaufswagen einer obdachlosen Frau mit allen ihren Besitztümern im See versenkt hat, bietet er ihr seinen Kleiderschrank als Schlafplatz in der Not an. Seine kleine Schwester Lisa bemerkt die ungewöhnliche Sitaution und freundet sich schnell mit der Stadtstreicherin an. Die Frau scheint außerdem ein begnadete Singstimme zu haben und das bringt die junge Miss Simpson auf eine gute Idee: Sie will ein Konzert für den Gast veranstalten.