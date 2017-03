The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 08:20 - 08:45 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Bernadette gelingt eine sensationelle Entdeckung: Penny macht ihren Collegeabschluss nach, will aber nicht, dass irgendjemand etwas davon erfährt. Sheldon hat den berühmten Wissenschaftler Stephen Hawking endlich dazu bekommen, sich mit ihm in einem Internetspiel zu messen. Doch er erweist sich dabei als schlechter Gewinner. Untertitel: Akt und Extrakt Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2012 Regie: Mark Cendrowski Folge: 6 Schauspieler: Penny Kaley Cuoco Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Rajesh Koothrappali Kunal Nayyar Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen