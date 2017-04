Viktoria Voß hat zwei Töchter: Caroline und Melanie. Außerdem wohnt noch Henry, ihr Schwiegervater, und ein Hund mit im Haus. Der Vater ist Zahnarzt, wohnt dort aber nicht mehr, da die Eltern getrennt sind. Mutter Viktoria Voß schreibt Kriminalromane und verstrickt sich oft in lustige Situationen. Mama steht eine arbeitsreiche Nacht bevor. Der Krimi muss unbedingt fertig werden. Die Mädchen schlafen bereits, und auch Henry hat sich zurückgezogen. Also hat Mama viel Ruhe. Aber wie so oft: ohne Stracciatella-Eis entsteht keine einzige spannende Szene auf dem Papier - und Mama macht gerade Diät! So landet sie mitten in der Nacht vor dem Kühlschrank. Sie hat schon die Eispackung in der Hand, da wird sie plötzlich gestellt. Ihre Familie steht in der Küche, Einbrecher vermutend. Mamas Diät gestaltet auch den kommenden Tag. Die Kinder sind in der Schule, sie sitzt müde und hungrig am Computer, und plötzlich bekommt sie einen Ausschlag. Mama braucht einen Arzt. Der kommt, erkennt die Ursache, ist kaum aus dem Haus, da steht die Polizei vor der Tür. Caroline ist der Grund und ihr kompromissloses Handeln für den Tierschutz in einem Supermarkt. Für Mama eine weitere Gelegenheit zu zeigen, dass sie in jeder möglichen und unmöglichen Situation für ihre Kinder da ist.