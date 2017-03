Guido Cantz ist wieder da! Am 1. April, und das ist kein Aprilscherz, präsentiert der Moderator die erste "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe dieses Jahres live aus den Bavaria Studios in München - inklusive zahlreicher neuer Filme mit der versteckten Kamera. Dabei hat Guido Cantz natürlich ganz besonders die Prominenten im Auge. Das Erste überträgt die große SWR Samstagabendshow ab 20:15 Uhr. Für den neusten Spaßfilm mit der versteckten Kamera ging das "Verstehen Sie Spaß?"-Team buchstäblich über Leichen, um Axel Prahl und Jan Josef Liefers bei ihrem Dreh für den nächsten Münsteraner "Tatort" (am 2. April 2017 im Ersten) aus dem Konzept zu bringen - und konfrontierte das eigentlich durch nichts zu erschütternde Duo mit einem ziemlich untoten Toten alias Guido Cantz. Wie die beiden Schauspieler dessen mordsmäßigen Auftritt verkraftet haben, verraten sie in der Sendung. Ebenfalls zu Gast in dieser Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?": YouTube-Star Joyce Ilg, deren Kanal über 1,2 Millionen Abonnenten hat. Ab sofort stellt sie für die SWR-Show regelmäßig ihre Lockvogelqualitäten unter Beweis. Die besitzt auch Model und Moderatorin Lena Gercke. Sie sorgt bei ahnungslosen Personen ordentlich für Verwirrung. Bei Guido Cantz ist außerdem Puppenspieler Sascha Grammel zu Gast - es ist der erste TV-Auftritt mit seinem neuen Programm.