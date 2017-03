Folge 6: Die Auserwählten Nachdem Armans (François Goeske) Geheimnis endlich gelüftet ist, will Charlie (Sinje Irslinger) die Familie Liliental retten. Sie hält sich nicht an Micks (Gil Ofarim) warnende Worte und bringt Lore (Judith Sehrbrock), Richard (Michael von Au), Rona (Petra Kelling) und Tami (Toni Fahrenholz) in große Gefahr. Der Druck auf die Jugendlichen wächst, denn ihnen wird klar, dass sie Garwin (Oliver Konietzny) nur mit vereinten Kräften entgegentreten können. Aber welche Rolle spielt Mick?