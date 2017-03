Folge 4: Eine Wissenschaft für sich Charlies (Sinje Irslinger) Amulett könnte der Schlüssel zu Armans (François Goeske) Geheimnis sein. Doch es bringt sie in große Gefahr. Tarik (Kaan Sahan) will sich vor dem Reitunterricht drücken und bei einer Partie Schach entdeckt Rona (Petra Kelling) ungeahnte Seiten an ihm. Garwins (Oliver Konietzny) Spinne ist für die Pferde lebensgefährlich. Zu spät bemerken die Jugendlichen, wie nah sie den Tieren bereits gekommen bereits ist.