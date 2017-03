Man stelle sich unseren Planeten Erde mal ohne Farben vor: Der Himmel wäre nicht blau, das Fußballfeld nicht grün und Tobis Checker-Lampe nicht Orange. Wäre das nicht alles ziemlich trist? Höchste Zeit herauszufinden, was Farbe eigentlich ist. Los geht's bei Pigmente-Macher David in Aichstetten. In seiner Werkstatt lagern hunderte Arten von Pigmenten. Das sind winzige Farbteilchen, die aus Wurzeln, Steinen, aber auch z.B. aus getrockneten Läusen gewonnen werden. Mit einem Bindemittel vermischt ergeben sie wunderschöne Farben für Tobis Checker-Logo. Mit Graffiti-Künstler Daniel alias Woodland geht es auf ein verlassenes Fabrikgebäude in Dachau. Dort werfen die beiden mit Farbe befüllte Ballons an die Wand und testen, wie sich Farben mischen lassen, und welche Wirkung sie auf uns haben. Außerdem sprayt Daniel für Tobi ein ganz besonders Checker-Graffiti. Zum Schluss dreht sich alles um die Farben im Tierreich. Hierfür hat sich der Checker mit zwei Verwandlungskünstlern verabredet: mit den beiden Chamäleons Kasimir und Camilla. Angeblich können die seltenen Tierchen ja super-schnell ihre Farbe wechseln. Das machen sie aber nicht unbedingt zur Tarnung, sondern vor allem, wenn sie etwas besonders stark empfinden. Tobi macht den Test: Vielleicht verlieben sich Kasimir und Camilla ja, und wechseln dann die Farbe? Mal sehen, ob das klappt!